25 settembre 2018- 17:49 Migranti: Gasparri, viva la Francia abbasso Macron

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "La nave Aquarius di una Ong diretta verso la Francia non ha potuto attraccare nel porto di Marsiglia, perché la Francia dice che non è il porto più vicino. È la stessa Francia di Macron che criticava l'Italia e le nostre politiche sull'immigrazione dando lezioni su come dovesse essere gestita. La stessa Francia che chiude la frontiera a Ventimiglia o manda, come successo qualche tempo fa, la Gendarmeria oltre i nostri confini per evitare il passaggio di clandestini nei loro territori. Loro non li vogliono e noi ce li dobbiamo prendere". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook."Dobbiamo bloccare le frontiere e respingere i clandestini. Il governo -aggiunge- ha cominciato a fare qualcosa in questo senso ed è l'unico capitolo della loro azione che trova la nostra attenzione perché lo spreco del reddito di cittadinanza non ci vede concordi. Anzi, a questo proposito, ribadiamo che andrà non solo agli stranieri comunitari, ma anche agli extracomunitari con permesso di soggiorno, attirandone altri. Sosterremo norme più severe per la sicurezza e il contrasto all'immigrazione, perché estratte dal programma del centrodestra, quello che Forza Italia soprattutto ha scritto, e che integreremo con soldi e organici per le Forze di Polizia. Macron -conclude Gasparri- ci criticava e poi non fa attraccare 58 persone. Viva la Francia, abbasso Macron".