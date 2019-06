28 giugno 2019- 14:40 Migranti: Gdf notifica invito a comparire a comandante Sea watch

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, hanno appena raggiunto la nave Sea watch per notificare alla comandante Carola Rackete l'invito a comparire. La capitana è indagat, come atto dovuto, dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto alla obbedienza a nave militare. Non sono esclusi sviluppi giudiziari nelle prossime ore.