2 settembre 2019- 11:01 Migranti: Gdf salita a bordo della 'Eleonore'

Palermok, 2 set. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo avere affiancato la nave 'Eleonore', in alto mare, sono saliti a bordo della nave per notificare il sequestro amministrativo dopo la decisione del comandante di forzare il blocco e di fare ingresso in acque territoriali.