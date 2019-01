19 gennaio 2019- 21:20 Migranti: Gelmini, 'azioni forti contro trafficanti uomini'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Ancora una tragedia in mare. Servono azioni forti contro i trafficanti di uomini, investimenti nei Paesi di partenza e impegno per la stabilizzazione della Libia. Il governo abbandoni la linea della propaganda e faccia il suo dovere, dialogando da pari a pari in Europa". Così su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.