16 dicembre 2018- 11:33 Migranti: Gelmini, calo rimpatri, Salvini meno selfie e più fatti

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Il centrodestra è arrivato primo alle scorse elezioni politiche prendendo un impegno con gli elettori: una volta giunti a Palazzo Chigi sarebbero partiti centinaia di migliaia di rimpatri degli stranieri che non hanno alcun diritto a stare in Italia. Dispiace dirlo, ma la Lega al governo ha disatteso questa promessa". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia."Il calo del 20% del numero di irregolari rimpatriati nel periodo da giugno a novembre 2018 è un dato preoccupante, da non sottovalutare. Che fare? Bisogna intensificare il lavoro su questo fronte, innanzitutto concentrandosi sugli accordi internazionali con i Paesi di provenienza dei migranti con i quali l’Italia non ha, al momento, alcun tipo di rapporto. Stipulare nuovi trattati dovrebbe rappresentare il punto fondamentale di una politica seria sull’immigrazione"."Ci auguriamo che dopo le tante parole si passi finalmente ai fatti. Meno selfie e dirette Facebook significa più tempo da impiegare per gli accordi internazionali e per rispettare gli impegni presi con gli elettori”.