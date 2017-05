MIGRANTI: GELMINI (FI), A MILANO UN PRIMATO CHE LA CITTà NON MERITA

15 maggio 2017- 14:40

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "A Milano nasce l’area metropolitana dei profughi. In settimana il governo verrà a ratificare la decisione, scaricando sui sindaci della grande Milano altri 5mila migranti. Un piccolo esercito di persone disperate destinate ad attendere mesi se non anni, per cadere poi, come spesso accade, in situazioni di abbandono". Lo annuncia Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia, aggiungendo che si tratta di "un primato che questa città non merita". L'esponente azzurra evidenzia che "cinquantamila sbarchi dall’inizio dell’anno" sono "una vera emergenza nazionale". Per affrontare la quale "il governo non trova niente di meglio che mettere in difficoltà amministrazioni locali e cittadini". "Non una parola sui rimpatri - sottolinea Gelmini - benché i profughi veri e propri siano al massimo il 30% di chi arriva. Non un gesto verso l’Unione europea totalmente inadempiente. E dietro l’angolo, con la manifestazione del 20 maggio, c’è la proposta di legge Pd-Pisapia per liberalizzare gli sbarchi e rendere il caos la regola".