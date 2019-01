26 gennaio 2019- 17:31 Migranti: Gelmini, 'ha ragione Berlusconi, oltre muscoli serve cuore'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Su Sea Watch ha ragione Berlusconi. Mare e freddo e 47 esseri umani (di cui 13 minori) a bordo di una nave davanti a un nostro porto: facciamoli scendere e avremo più forza per trattare in Europa su accordi di Dublino, ricollocamenti e rimpatri. Ora oltre ai muscoli serve cuore e cervello. Anche perché il governo non ha fatto niente sui rimpatri e facendo la voce grossa in Europa non ha ottenuto che un pugno di mosche”. Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.