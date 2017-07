MIGRANTI: GELMINI, MAI ABBASSARE GUARDIA

26 luglio 2017- 17:12

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Il nuovo intervento delle forze dell’ordine in Stazione Centrale è una buona notizia. Da tempo denunciamo la delinquenza, il degrado, i bivacchi di piazza Duca D’Aosta, diventato ormai uno dei luoghi più insicuri di tutta la città. E penso anche ad altri quartieri complessi come Corvetto, San Siro e via Padova, sempre più spesso nelle mani delle solite bande di immigrati irregolari. Il tema della sicurezza e della lotta all’illegalità merita un impegno costante. Mai abbassare la guardia". Così Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia, commenta il blitz della polizia di questo pomeriggio a Milano.