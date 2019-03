3 marzo 2019- 14:03 Migranti: Gelmini, 'meglio piazze reali che quelle tarocche di Rousseau'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Il comico Grillo si permette di deridere le persone che sono scese in piazza ieri a Milano. Le piazze vanno sempre rispettate quando si è con loro e quando non la si pensa come loro. Avviene così in democrazia. Ma forse qualcuno dovrebbe spiegargli che esistono le piazze reali e non solo quelle tarocche di Rousseau”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.