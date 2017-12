MIGRANTI: GENTILONI, GRAZIE A ITALIA RIFLETTORI SU DIRITTI UMANI IN LIBIA (2)

12 dicembre 2017- 16:16

(AdnKronos) - "Il fatto che l'Italia si è mossa, ha fatto un trattato bilaterale tra Italia e Libia, ha ottenuto risultati -ha rivendicato il premier- ha avuto tra le sue conseguenze positive anche il fatto che finalmente si sono accesi i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Libia". "E' merito nostro, non è merito di qualcuno che oggi racconta queste cose come se avesse scoperto una realtà imprevedibile. E' grazie all'accordo e al trattato tra Italia e Libia che oggi le organizzazioni delle Nazioni unite sono in grado di essere presenti e di intervenire sul territorio libico; è grazie al trattato bilaterale tra Italia e Libia che oggi l'Organizazzione internazionale dei migranti, che è l'organizzazione dell'Onu che si occupa di migranti economici, ha portato i rimpatri volontari assistiti dalla Libia verso altri Paesi africani dalla cifra di circa poco meno di tremila dell'anno scorso, alla cifra sopra i quindicimila di quest'anno e potrebbe superare i venti-venticinquemila entro la fine dell'anno, moltiplicato per dieci il lavoro di rimpatri assistiti fatti dall'Oim in Libia". "Contemporaneamente -ha concluso Gentiloni- sono diminuiti gli arrivi dai Paesi di transito in Africa e c'è stata uno straordinaria assunzione di responsabilità da parte dei governi africani. E in questo anche la denuncia delle condizioni umanitarie in Libia ha avuto un impatto positivo, perchè ha creato un effetto shock", perchè "l'Africa è un continente che fonda la propria identità nel rifiuto dello schiavismo".