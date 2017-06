MIGRANTI: GENTILONI, UE NON VOLTI FACCIA, NON è PIù SOSTENIBILE

28 giugno 2017- 17:51

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "L'Italia intera si sta impegnando nel gestire i flussi migratori, per contrastare trafficanti, non per soffiare sul fuoco ma per chiedere all'Europa, e ad alcuni paesi europei in particolare, di non girare la faccia dall'altra parte perchè questo non è più sostenibile". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al congresso della Cisl.