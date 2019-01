29 gennaio 2019- 12:36 Migranti: Giacomoni (Fi), 'M5S non comprende che processo a Salvini è a governo'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - “Forza Italia è sempre stata e sempre sarà garantista, per questo voterà no sia che la richiesta di processo riguardi Salvini, sia che riguardi gli avversari grillini. Se il Movimento 5 Stelle vota sì al processo a Salvini vuol dire che secondo loro il ministro degli Interni non ha agito ‘per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo’. I grillini non si rendono conto che il processo a Salvini è il processo al loro governo”. Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato e membro del Comitato di presidenza di Forza Italia. “Per Forza Italia -aggiunge- il governo gialloverde non va ‘processato’ per la politica di contrasto all’immigrazione, che era contenuta nel programma del centrodestra votato dagli elettori, bensì per la politica economica portata avanti dai 5 stelle, che sta conducendo il Paese verso la recessione, ossia verso la decrescita infelice, tanto cara ai grillini”.