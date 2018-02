MIGRANTI: GIAMMANCO (FI), DI MAIO E RENZI MISTIFICANO LA REALTà

5 febbraio 2018- 16:05

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Il candidato premier dei grillini Di Maio e quello del Pd Renzi non sanno di che parlano e mi sembrano caduti dal pero quando accusano il presidente Berlusconi di aver voluto l’intervento militare in Libia per abbattere il regime di Gheddafi. Sulla vicenda libica, infatti, sono stati scritti fiumi di retroscena e analisi che hanno chiarito che se c’è una responsabilità è da attribuire all’allora presidente della Repubblica Napolitano. Berlusconi anzi, con la lungimiranza che da sempre lo contraddistingue, aveva intuito che il regime di Gheddafi era in quella fase storica l’unico argine all’esplosione di un’ondata migratoria incontrollabile, così come poi è stato". Lo scrive in una nota Gabriella Giammanco, deputato e portavoce di Forza Italia in Sicilia. "Per quanto riguarda poi la convenzione di Dublino - aggiunge - questa è stata firmata nel 1990, non certo quando Berlusconi era presidente del Consiglio. Piuttosto, il regolamento di Dublino III è stato approvato nel 2013, in sostituzione di quello di Dublino II, e se non ricordo male alla guida del governo allora c’era il Pd che, a seguito dell’esodo di massa causato anche dalle proteste e agitazioni della primavera araba, doveva lavorare per cambiarne i contenuti. Cosa che non ha fatto. Evidentemente Di Maio e Renzi cominciano ad accusare la tensione di perdere terreno di fronte a Forza Italia e l’unica arma che sanno utilizzare è quella di mistificare la realtà dei fatti e della storia per buttarla in caciara!".