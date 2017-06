MIGRANTI: GIAMMANCO (FI), GOVERNO SEGUA MACRON E CHIUDA PORTI

30 giugno 2017- 19:07

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Macron ha detto che le porte della Francia sono chiuse per i migranti economici. Il nostro governo, visto che l'ha tanto osannato, prenda lezioni dal presidente francese e chiuda subito i porti alle navi cariche di immigrati che battono bandiera di altri Paesi europei". Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia. "Le navi europee, comprese quelle delle Ong, per questioni di sicurezza dovrebbero trasportare i migranti nelle coste più vicine o comunque in quelle degli Stati di cui battono bandiera - aggiunge - I nostri porti non possono più essere aperti per qualunque imbarcazione, il sistema di accoglienza è al collasso e la nostra tenuta sociale è a rischio. Il governo non può stare ancora a guardare, deve intervenire subito".