29 agosto 2019- 13:43 Migranti: Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato il sequestro della nave Open Arms disposto lo scorso 20 agosto dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella ma nel contempo ha disposto il dissequestro della nave spagnola e la restituzione della stessa. La nave era stata sequestrata dalla Procura, dopo una ispezione a bordo. I magistrati ipotizzano il reato di rifiuto di atti di ufficio in relazione alla mancata evacuazione della nave della Ong spagnola. Per ora contro ignoti. Il giudice Zammuto nel suo provvedimento ha disposto la restituzione della nave alla Ong spagnola ravvisando che "non sussistono, dopo l'evacuazione e il soccorso dei migranti, esigenze probatorie anche in considerazione del fatto che non si ascrive all'organizzazione e all'equipaggio alcuna responsabilita'".