26 settembre 2019- 22:54 Migranti: Giro a Salvini, 'non credo Conte abbia promesso a Merkel campo profughi'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Mi sono sempre considerato un berlusconiano di rito salviniano. Ma francamente non credo che il premier Conte (ex di Salvini ) abbia mai promesso alla Merkel di trasformare l’Italia in un campo profughi. Calma ragazzi. L’Italia prima di tutto, anche della propaganda". Lo dice Francesco Giro di Fi.