MIGRANTI: GIRO, FARE LUCE E RISPETTARE LEGGE PER SALVAGUARDARE ONG

5 maggio 2017- 10:09

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "E' interesse di tutti che eventuali azioni illecite vengano fermate ed è interesse di ordine generale che la legge venga rispettata, anche per preservare l'attività delle stesse Ong che svolgono, come ha ancora detto ieri il presidente Gentiloni, un'opera preziosa in questo come in altri campi". Lo ha affermato il viceministro degli Esteri, Mario Giro, rispondendo alla Camera ad un'interpellanza della deputata del Pd Lia Quartapelle, che chiedeva chiarimenti sulle affermazioni del ministro degli Esteri, Angelino Alfano, che sabato scorso aveva detto di dare "cento per cento di ragione al procuratore Zuccaro, perchè ha posto una questione vera", a proposito degli interventi delle Ong nelle operazioni di salvataggio agli immigrati. Citando le parole del titolare della Farnesina, Giro ha spiegato che "il ministro Alfano desidera offrire sostegno al bisogno di verità che potrebbe derivare dalle inchieste di alcune Procure, tra cui quella di Catania, sulla base di notizie riferite da Frontex. Lo stesso vicepresidente del Csm -ha aggiunto il viceministro- ha assicurato ieri ogni sostegno possibile perchè le indagini possano svolgersi con la massima efficacia e celerità. Come molti altri, tra cui anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il ministro Alfano auspica che tali indagini si concludano presto, senza strumentalizzazioni nè nessun tipo di generalizzazioni".