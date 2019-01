2 gennaio 2019- 20:38 Migranti: Giusi Nicolini, da Orlando atto di civiltà, in tanti lo seguiranno (2)

(AdnKronos) - Con il decreto Sicurezza, è la tesi dell'ex sindaco di Lampedusa, "si buttano in mezzo alla strada persone che diventeranno vittime di sfruttatori, lavoro nero e caporalato. Più che disobbedienza - sottolinea - quella di Orlando è obbedienza al dettato della Costituzione. Se fossi ancora sindaco avrei fatto lo stesso". Di più. "Avrei anche aperto il porto di Lampedusa alle Ong" dice perché quell'attracco è "vietato solo ai rifugiati e alle navi delle organizzazioni non governative. I tunisini arrivano con le loro barche praticamente ogni giorno e nessuno ne sa niente. Io avrei preteso che sbarcassero anche i rifugiati". "Quando sei sindaco hai delle responsabilità da cui non puoi sfuggire e i primi cittadini sanno che, così come mirabilmente ha spiegato agli italiani il presidente Mattarella, la sicurezza del territorio viene innanzitutto dalla protezione sociale non dalle divise, dalla repressione o dall'avere una pistola a casa - conclude -. Quando sai che ci sono persone abbandonate e senza tutela sai che ci saranno delle conseguenze. Ai sindaci non si chiede di avere cuore, ma cervello e senso di responsabilità. Certo se hanno anche il cuore è meglio".