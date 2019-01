5 gennaio 2019- 16:09 Migranti: Gori con Rossi, 'giusto ricorso Salvini falsifica realtà'

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Signor ministro, sa cos’è questa? È falsificazione della realtà. Dei poveri la Regione Toscana si occupa più delle Regioni amministrate dal Suo partito. In compenso il Suo decreto produce più clandestini, più illegalità e più insicurezza per gli italiani. Giusto il ricorso". Lo scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, schierandosi con il governatore toscano Enrico Rossi accusato dal ministro Matteo Salvini di attaccare sul dl sicurezza invece di occuparsi dei cittadini della Toscana in condizioni di povertà.