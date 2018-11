28 novembre 2018- 19:14 Migranti: governo ripensa global compact, parola a Camere, domani Capigruppo/Adnkronos

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Retromarcia del governo sul Global compact. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, aveva sottolineato alla Camera l'"orientamento favorevole" del presidente del Consiglio rispetto all'accordo, pur rimarcando che il governo avrebbe tenuto conto degli "stimoli parlamentari". Oggi lo stop. L'esecutivo al momento esclude la presenza dell'Italia alla Conferenza di Marrakech, in programma il 10 e l'11 dicembre prossimi, e prima di sottoscrivere il documento, a cui potrebbe aderire anche in seguito, vuole conoscere l'orientamento del Parlamento.Ad annunciarlo prima è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo in Aula alla Camera; poi il premier, Giuseppe Conte, con una dichiarazione. Posizione messa nero su bianco in un ordine del giorno presentato da Forza Italia e approvato a Montecitorio durante il dibattito sul decreto legge sicurezza, dopo che nei giorni scorsi la questione era stata sollevata a più riprese da Fratelli d'Italia. A questo punto perciò il prossimo passo sarà il dibattito parlamentare dal quale dovrà scaturire l'indicazione per l'esecutivo. Domani, alle 14, sempre a Montecitorio è in programma la Conferenza dei capigruppo e in quella sede si dovrebbe decidere quando calendarizzare il tema, anche se da lunedì prossimo inizierà l'esame della legge di Bilancio.