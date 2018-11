28 novembre 2018- 19:14 Migranti: governo ripensa global compact, parola a Camere, domani Capigruppo/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Due le ipotesi sul tappeto: mettere in discussione la mozione presentata da Fratelli d'Italia e le altre che eventualmente potranno essere depositate e in base ai contenuti di quelle approvate stabilire conseguentemente la linea che dovrà tenere il governo; procedere ad un'informativa da parte dell'esecutivo, come chiesto oggi da Emanuele Fiano, del Pd, e poi passare al voto su risoluzioni, dalle quali anche in questo caso emergerà come regolarsi rispetto al Global compact. Finora, come detto, l'unico documento presentato è la mozione di Fratelli d'Italia, che impegna il governo "a non sottoscrivere il Global compact for migrations alla Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre 2018; a promuovere, nella Conferenza, un approccio integrato delle politiche dell'immigrazione, dell'asilo, della gestione delle frontiere esterne e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale volto a difendere i confini, l'identità e i valori delle nazioni d'Europa e della civiltà occidentale; a non partecipare al Trust fund che finanzia il Global compact".Non solo. Fratelli d'Italia, già la settimana scorsa aveva sollevato il tema durante il Question time alla Camera. "Non sarà un atto giuridicamente vincolante -aveva assicurato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi- Nell’ambito dei negoziati che si sono sin qui svolti su questo atto, nei mesi e negli anni che ci precedono, l’Italia ha sempre tenuto presente l’elemento importante di arrivare a una condivisione di oneri nella gestione dei fenomeni migratori e a una cooperazione rafforzata con i Paesi di origine e di transito".