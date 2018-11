28 novembre 2018- 19:14 Migranti: governo ripensa global compact, parola a Camere, domani Capigruppo/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Parole avallate pochi minuti dopo dal premier Giuseppe Conte: "Il Global migration compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive all'esito di tale discussione, come pure è stato deciso dalla Svizzera. A Marrakech, quindi, il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato".Critiche le opposizioni. "Il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, che fino a prova contraria coordina le attività dei ministri e dà l'indirizzo al governo, hanno detto pubblicamente alle Nazioni Unite -la replica in Aula del capogruppo del Pd, Graziano Delrio, dopo le parole le ministro dell'Interno- che sottoscriveremo il Global compact. Quindi, se il ministro Salvini non sa queste cose è bene che si informi. Stia un po' di più insieme ai suoi colleghi di governo, approfondisca la sua competenza, che non è né di politica estera né di fare il presidente del Consiglio"."Il Global compact, il cui esito non è vincolante, vuole solamente essere un forum per trovare le soluzioni. Allora, l'Italia -ha ricordato l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini- si lamenta sempre di essere lasciata sola ma quando c'è l'occasione di trovare una condivisione con la comunità internazionale non va a quell'incontro smentendo clamorosamente il presidente del Consiglio che, appunto, ha incontrato il 27 settembre Guterres, che è il segretario generale, a cui aveva dato la sua parola per la partecipazione dell'Italia. È gravissimo".