7 gennaio 2019- 15:23 Migranti: Gozi, 'governo tenta bluff con Ue ma carte sono scoperte'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Sulla vicenda Sea watch Giuseppe Conte e Luigi Di Maio mistificano e manipolano la realtà, cercando di scaricare su altri imbarazzi che sono solo e soltanto dell'esecutivo italiano". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'Unione federalisti europei Sandro Gozi. "La Commissione europea -spiega- si è rivolta a tutti i leader degli Stati membri, e Germania, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo e Malta hanno risposto positivamente. Non l'Italia. Rasenta poi il ridicolo il tentativo che Conte sta portando avanti da ieri di far credere all’opinione pubblica italiana che il governo da lui guidato avrebbe assunto la leadership di un coordinamento Ue, quando sono evidenti le difficoltà del governo italiano di coordinarsi al suo interno. Tentano il bluff, ma le carte sono scoperte”, conclude Gozi.