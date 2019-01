3 gennaio 2019- 19:06 Migranti: Grasso, difendono presepe e lasciano persone su nave al gelo

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Sembrava che Malta potesse offrire un porto sicuro, invece no. In mare ci sono ancora 49 esseri umani disperati, 'al freddo e al gelo', che chiedono aiuto da giorni. E i difensori del presepe girano la testa dall’altra parte. Ritroviamo la nostra umanità: #ApriteiPorti, subito”. Così Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali, in un post su Facebook.