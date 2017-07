MIGRANTI: GRASSO (FI) ACCANTO A SINDACI NEBRODI, SICILIA RISCHIA RIVOLTA

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Una "falsa" accoglienza, utile a coprire la realtà: ossia migranti diventati "pacchi postali e spediti da una struttura all'altra". Di più. "Privati della dignità" a causa di una "politica fallimentare" del ministero dell'Interno che "pensa di realizzare l'integrazione manu militari". Bernadette Grasso, parlamentare di Cantiere popolare verso Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana e fino allo scorso 11 giugno sindaco di Rocca di Caprileone, piccolo centro del Messinese, si schiera dalla parte dei primi cittadini dei Nebrodi, protagonisti da venerdì scorso di una 'rivolta' contro l'arrivo di 50 migranti in un albergo a Castell'Umberto."La Sicilia è rimasta da sola a fronteggiare un fenomeno epocale - dice all'AdnKronos l'azzurra - L'Isola non può continuare a sopportare un simile peso, rischiamo la rivolta civile". E' necessario, allora, fermare i flussi migratori con "un censimento di chi scappa dalla guerra che va accolto, concordando progetti Sprar con i Comuni". Il problema, però, è la mancanza di regole con "le organizzazioni umanitarie che li vanno a prendere". Ma soprattutto, secondo la parlamentare regionale, è necessario "un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni locali" perché Viminale, Anci, Prefetture e Governo regionale non possono "dialogare con i privati e fare accoglienza sulla testa dei sindaci, senza tenere conto delle fragilità, dei disagi e delle marginalità sociali di un territorio".