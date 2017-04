MIGRANTI: GRASSO, ONG? STRUMENTI INDAGINI CI SONO MA BISOGNA SAPERLI USARE

29 aprile 2017- 10:16

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Un attacco al Procuratore di Catania Zuccaro?" sulle polemiche sollevate dal M5S sull'inchiesta sulle ong? "Il problema è che chi cavalca quelle dichiarazioni poi difende la fonte di quelle dichiarazioni". A dirlo è il Presidente del Senato Pietro Grasso commentando le dichiarazioni di alcuni esponenti di vertice del M5S a difesa del magistrato di Catania. "Ma bisogna scindere il problema politico dal problema giudiziario - avverte Grasso - sono due aspetti assolutamente diversi". A chi gli chiede se le parole di Zuccaro possano essere stato un modo per chiedere alla politica di avere più strumenti per indagare, replica secco: "Gli strumenti per le indagini ci sono. Bisogna saperli utilizzare e trovare le prove. Quando si è conclusa l'indagine forse si può rendere noto l'esito delle indagini. Ma mai prima".