MIGRANTI: GRASSO, PARLARE DELLE INDAGINI SOLO QUANDO CONCLUSE

29 aprile 2017- 10:04

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Da magistrato ho sempre tenuto un comportamento coerente, bisogna parlare delle indagini soltanto quando sono concluse e non quando sono in corso". Lo ha detto il Presidente del Senato Pietro Grasso parlando delle polemiche sull'inchiesta sulle ong della Procura di Catania. Quindi, per Grasso "che un magistrato si possa pronunciare prima che si facciano le indagini mi pare un po' fuori dall'ordinamento. Va fuori da quelle che sono le competenze di un magistrato".