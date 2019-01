24 gennaio 2019- 17:40 Migranti: Grasso, 'Salvini conferma rinuncia a immunità?'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Come membro della Giunta per le Immunità del Senato dovrò esaminare la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per sequestro di persona nel caso Diciotti. Salvini ha dichiarato a tutta pagina, non più tardi di qualche mese fa, che avrebbe rinunciato all'immunità e chiesto al Senato di farsi processare. Ripete continuamente di essere uno che mantiene la parola: non ho dubbi che lo farà anche in questo caso. Vero?". Lo scrive Pietro Grasso su Facebook.