MIGRANTI: GRILLO, RESPONSABILE DISASTRO è RENZI

29 giugno 2017- 15:59

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il responsabile di questa situazione è uno solo: Matteo Renzi". Lo scrive Beppe Grillo su Facebook postando un intervento del M5S Europa dal titolo 'Tutti i migranti in Italia? Renzi ha voluto l'accordo suicida' in cui si sostiene che "Renzi è politicamente responsabile del disastro immigrazione. Con il suo governo è entrata in vigore l'operazione Triton che autorizza le navi di 15 Stati europei a pattugliare il Mar Mediterraneo. Queste navi portano i migranti solo in Italia"."I dettagli tecnici, tra cui le modalità di sbarco di queste operazioni congiunte, sono contenuti nel piano operativo dell'operazione stessa. Purtroppo il documento non è pubblico. Si deve fare trasparenza. Vogliamo capire perché i migranti arrivano solo nei porti italiani, quando invece spesso il porto più sicuro è quello maltese o tunisino. Stessa modalità viene seguita dalle Ong che operano nel Mar Mediterraneo: i migranti soccorsi vengono sbarcati solo nel nostro Paese. Da quando Triton è entrato in vigore - il 1 novembre 2014 - sono sbarcati nel nostro Paese ben 413.000 migranti", si legge nel post.