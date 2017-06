MIGRANTI: GRILLO, RESPONSABILE DISASTRO è RENZI (2)

29 giugno 2017- 15:59

(AdnKronos) - "Nel 2017 (fino al 28 giugno) -si legge sul Blog- sono arrivati 78.756 in Italia, 8.975 in Grecia, 4.029 in Spagna. Sbarcano tutti solo in Italia. Quando dicevamo noi che il piano voluto da Renzi era insostenibile e avrebbe trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa ci accusavano di essere razzisti, ma i dati dicono che avevamo ragione: rispetto al 2016 quest'anno si registra il 26% in più di arrivi. Se continua così quest'anno toccheremo il record assoluto di 230.000 sbarchi"."Per l'immigrazione l'Italia ha previsto 4,6 miliardi di spesa, 1 miliardo in più rispetto al 2016. Anziché mandare lettere a Bruxelles, Minniti chieda conto degli errori che il Pd al governo ha commesso. Renzi deve chiedere scusa a milioni di cittadini esasperati dalla mancanza di risposte efficaci sul tema dell'immigrazione. Le emergenze di solito sono temporanee, Renzi le ha rese croniche", conclude.