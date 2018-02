MIGRANTI: GRIMOLDI, A ESINO PREMIATI RIBELLI

4 febbraio 2018- 11:11

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Un gruppo di richiedenti asilo che si sono ribellati, scendendo in piazza e spaventando la gente, costringendo i Carabinieri ad intervenire, ora vengono premiati ottenendo la residenza? È un precedente gravissimo quello che arriva dal piccolo comune lecchese di Esino, che ospita una quarantina di richiedenti asilo africani spacciati per finti profughi, tra i quali persino un assassino fuggito dal Gambia per scampare al carcere a vita, immigrati che da oggi, dopo la protesta che inscenarono lo scorso 12 gennaio, obbligando i dipendenti del Comune addirittura a sbarrarsi all’interno del municipio, hanno vinto e sono diventati residenti, come da loro richiesto". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della lega lombarda."Un gravissimo precedente, in cui si premia chi si ribella e spaventa i cittadini, un gravissimo precedente -aggiunge- causato da una Prefettura incapace di gestire la sicurezza, che ha ordinato al sindaco di accogliere le richieste dei richiedenti asilo concedendo loro le carte d’identità. Tra un mese, quando la Lega sarà al governo, verrà ristabilito il principio per cui possiamo accogliere e integrare, dando anche la residenza, solo chi ha veramente diritto di ricevere asilo, mentre dovrà essere immediatamente espulso chi non ha diritto di restare nel territorio".