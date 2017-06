MIGRANTI: GRIMOLDI E BONI(LEGA), SALA CHIEDA MORATORIA COME RAGGI

14 giugno 2017- 15:24

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - "Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a fronte della continua emergenza immigrati in città e nella cintura metropolitana, prenda esempio dalla collega sindaco di Roma, Virginia Raggi, e inoltri una richiesta ufficiale al Prefetto per una moratoria per tutta l'estate agli arrivi di nuovi immigrati richiedenti asilo a Milano, per le medesime ragioni di sicurezza, ordine pubblico e 'devastanti costi in termini sociali". Lo dichiarano Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda, e Davide Boni, segretario della Lega Nord Milano. "La Città metropolitana di Milano ospita già oltre 6000 immigrati richiedenti asilo: ora basta. Basta nuovi arrivi" concludono gli esponenti del Carroccio.