MIGRANTI: GRIMOLDI (LEGA), ACCOGLIENZA BUSINESS SENZA COMPETENZE

7 luglio 2017- 18:58

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "La settimana prossima presenterò un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro degli Interni per sapere perché l’accoglienza dei richiedenti asilo stia diventando un business anche per quelle società o imprese che non c’entrano nulla con il settore dell’accoglienza. A rispondere ai bandi milionari delle varie Prefetture in Lombardia, per esempio, ci sono immobiliaristi, che reperiscono immobili o appartamenti per infilarci gli immigrati, proseguendo poi con società sportive che organizzano corsi di arti marziali fino ad aziende di logistica che possono riempire depositi inutilizzati con gli immigrati". Lo annuncia Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord."Molti di questi soggetti - evidenzia - arrivano a concorrere anche in una decina di bandi diversi nelle diverse province lombarde e arrivano da altre Regioni. L’accoglienza voluta dal Pd si è trasformata in un business senza limiti e senza confini, e senza competenze, dove si lanciano imprenditori con offerte al ribasso, rispetto alla soglia minima dei 35 euro quotidiani per il mantenimento dei richiedenti asilo." "Il ministero degli Interni ne è a conoscenza? E’ tutto normale? E il Governo non ha nulla da dire? E’ questo che si vuole: affidare decine di esseri umani a chi organizza corsi di arti marziali o a chi vende o affitta case?” domanda infine Grimoldi.