MIGRANTI: GRIMOLDI (LEGA), IN LOMBARDIA NON C'è PIù POSTO

15 luglio 2017- 15:38

Milano, 15 lug. (AdnKronos) - "In poche ore sono arrivati oltre 7500 immigrati tra Sicilia, Calabria e Puglia: le popolazioni locali stanno protestando e i Prefetti locali stanno assicurando che verranno trasferiti altrove. Dove? Nella solita Lombardia? Stando al solito criterio di ripartizione il 14% di questi immigrati verrà spedito in Lombardia ovvero quasi 1500. Ma in Lombardia non c'è più posto". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Lombarda-Lega Nord, evidenziando che "le strutture lombarde sono sature e ci sono problemi, come dimostra la rivolta avvenuta oggi a Brescia, con immigrati che sostengono di non ricevere i pasti dalla struttura che li ospita"."Ha fatto bene due giorni fa l'assessore lombardo Bordonali a dire no al piano nazionale per l'immigrazione. Il ministero degli Interni adesso si rivolga alle Regioni governate dal Pd: loro hanno voluto far arrivare questi immigrati e loro se li devono tenere" conclude Grimoldi.