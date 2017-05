MIGRANTI: GRIMOLDI (LEGA), SOLIDARIETà SINDACI PD MINACCIATI

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - "Esprimo la mia solidarietà ai sindaci milanesi del Pd e del centrosinistra oggetto di pesanti insulti e minacce sui social per avere aderito al programma di accoglienza degli immigrati richiedenti asilo spacciati per finti profughi". Lo dichiara Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord, evidenziando che "a differenza del Pd, che tace quando i militanti leghisti subiscono attacchi e violenze fisiche a Milano, noi condanniamo questi comportamenti e i loro autori"."Detto questo, che i sindaci ‘pro immigrati vengano’ sommersi di critiche mi pare scontato e inevitabile: con 350mila persone nella Città Metropolitana sotto la soglia di povertà - fa notare - firmare un protocollo, da 70 milioni l’anno, per ospitare 5000 immigrati africani che non scappano da nessuna guerra, rappresenta una presa in giro per chi non arriva a fine mese o è in emergenza abitativa o lavorativa. Cosa si aspettavano dai cittadini? Ringraziamenti? Complimenti?"."La realtà quotidiana - conclude - è ben diversa dall’illusione mediatica della marcetta politicizzata pro immigrati, con vip radical chic, andata in scena sabato a Milano".