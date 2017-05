MIGRANTI: GRIMOLDI (LN), CON PROTOCOLLO COSTI PER OLTRE 5 MLN AL MESE

18 maggio 2017- 17:11

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Con il protocollo sull'accoglienza firmato oggi con il ministro Minniti i sindaci del Pd hanno aperto le porte dei loro Comuni ad un'invasione di 4600 immigrati richiedenti asilo che non scappano da nessuna guerra e non sono siriani, che costeranno per il loro mantenimento oltre 5 milioni al mese". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Lombarda-Lega Nord, commentando il protocollo per l'accoglienza dei richiedenti asilo firmato stamane alla prefettura di Milano tra i sindaci dei comuni della Città metropolitana e il ministro dell'Interno Minniti."I sindaci della Lega Nord - spiega Grimoldi - hanno mantenuto l'impegno preso con i cittadini che li hanno eletti, non hanno firmato e mai firmeranno questo protocollo, perché per i sindaci della Lega prima vengono i problemi e i bisogni dei cittadini e perché questi 5 milioni mensili da spendere per ospitare questi immigrati si potevano utilizzare per dare maggiori servizi ai cittadini in difficoltà".