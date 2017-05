MIGRANTI: GRIMOLDI (LN), PREFETTO NON PUò SCAVALCARE SINDACI CONTRARI A PIANO

24 maggio 2017- 15:58

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - "Non può essere il prefetto di Milano a scavalcare e a commissariare i sindaci che hanno detto no al protocollo per l'accoglienza. Le parole del presidente di Anci Lombardia, Roberto Scanagatti, per cui per i sindaci 'che non aderiscono al protocollo sarà la prefettura a decidere', sono insensate e inaccettabili". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Lombarda-Lega Nord. Per l'esponente leghista "non possono essere i prefetti, semplici funzionari statali non eletti dai cittadini che rispondono ad un ministro degli Interni espressione di un governo, quello attuale, non legittimato dal voto popolare, a decidere di imporre ai Comuni l'accoglienza di migranti richiedenti asilo contro il volere del sindaco eletto dai cittadini e pertanto rappresentante dei cittadini". Ed "è gravissimo che il teorico rappresentante dei sindaci lombardi affermi che il prefetto di Milano può scavalcarli e decidere per loro". Per questo, conclude Grimoldi, "Scanagatti dovrebbe dimettersi subito da presidente Anci, anche se ormai sarà sindaco solo per poche settimane per cui cesserà comunque dall'incarico in tempi brevi".