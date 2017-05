MIGRANTI: GRIMOLDI (LN), SINDACI LEGA NON ADERIRANNO A PROTOCOLLO PREFETTURA

17 maggio 2017- 17:08

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - I sindaci della Lega Nord della Città Metropolitana di Milano non aderiranno al protocollo per l'accoglienza dei profughi che verrà firmato domani in prefettura, alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti. Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Lombarda-Lega Nord, precisando che domani, alle 11, alcuni sindaci leghisti daranno vita a un simbolico presidio davanti al palazzo della prefettura in attesa dell'arrivo di Minniti."Le ragioni del no - spiega Grimoldi - saranno poi ribadite al tavolo con il ministro Minniti da un delegazione di sindaci che faranno da portavoce ai loro colleghi". Nel frattempo, "ricordiamo al ministro, al sindaco Giuseppe Sala e al prefetto Luciana Lamorgese che i sindaci della Lega Nord da oltre un anno chiedono alla Città Metropolitana risposte e risorse per servizi fondamentali per i cittadini, quali il trasporto pubblico locale o l’assistenza scolastica e il trasporto per gli studenti disabili, e ogni volta si sentono rispondere che non ci sono fondi disponibili"."Eppure - osserva l'esponente leghista - quando si tratta di accogliere e mantenere 5mila immigrati africani che non scappano da nessuna guerra, dato che non parliamo di siriani, i fondi ci sono e sono subito pronti circa 5 milioni di euro al mese, 60 milioni l'anno, solo per questi 5000 nuovi arrivati". Dunque, dal momento che "per i nostri sindaci vengono prima i nostri cittadini, i nostri anziani in difficoltà, i nostri disoccupati e chi è in emergenza abitativa, e non immigrati clandestini, ancora una volta ribadiranno il loro no, senza se e senza ma".