25 febbraio 2019- 16:06 Migranti: in Lombardia 7 mln in 3 anni per formazione civico linguistica (2)

(AdnKronos) - Si tratta di un'azione di sistema che mira ad ottimizzare le risorse e ad aumentare la capacità di rispondere ai bisogni garantendo il raccordo tra la Regione, enti locali, comuni capoluogo e ambiti territoriali, per dare vita a un mix di azioni e servizi che sostengano e facilitino la partecipazione. La Giunta ha inoltre provveduto a compiere gli adempimenti connessi alla convenzione di sovvenzione tra gli enti sottoscrittori del progetto e ad approvare gli schemi di convenzione operativa, creando le premesse per il suo avvio."Il progetto -conclude Bolognini- vuole promuovere, attraverso azioni locali realizzate da una partnership qualificata, l'insegnamento dell'italiano a un livello che consenta maggiore facilità d'integrazione e di apprendimento della lingua per motivi di lavoro (per esempio per gli assistenti familiari), in coerenza con quanto abbiamo annunciato nel programma regionale di sviluppo (Prs) del luglio 2018, dove abbiamo parlato di programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e reddito di autonomia".