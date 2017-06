MIGRANTI: IN SICILIA PROGETTI PILOTA, PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E BANCA DATI

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Una piattaforma multimediale per consentire l’accesso ai migranti a tutti i servizi per l’accoglienza, un progetto per la formazione che prevede un protocollo d’intesa tra cinque regioni del Sud Italia, una banca dati unica dei minori. E poi corsi di lingue, integrazione attraverso il lavoro con alcune associazioni di volontariato, formazione professionale più accurata per gli operatori del settore. Le tante iniziative che partono da Ragusa sono state presentate dall’assessore per la Famiglia, le Politiche sciali e il Lavoro, Carmencita Mangano, e dal prefetto della città iblea, Maria Carmela Librizzi, durante il Consiglio territoriale per l'immigrazione, che si è svolto al Centro polifunzionale per i migranti.Proprio dalla struttura ragusana partono alcuni progetti pilota per la gestione dell’emergenza. Secondo la prefettura di Ragusa nel 2017 a Pozzallo sono arrivati 5.959 migranti, di cui 781 minori stranieri non accompagnati provenienti prevalentemente da Bangladesh, Gambia, Guinea, Siria e Marocco. "La provincia di Ragusa è stata molto provata dagli sbarchi – ha detto l’assessore Mangano - ma, negli ultimi due anni, abbiamo fatto importanti passi avanti grazie a una decisiva collaborazione tra le parti. Il Centro polifunzionale ha acquistato un’anima diventando punto di riferimento per un sistema complesso come quello dell’immigrazione. Se c’è un merito da parte della Regione è di avere tradotto le difficili istanze dell’accoglienza trasformandole in procedure semplici ed efficaci a cui guardano con interesse anche altre regioni".