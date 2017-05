MIGRANTI: IN TRE SBARCANO NELL'AGRIGENTINO, SOCCORSA UNA DONNA

4 maggio 2017- 13:52

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Tre migranti tra cui una donna incinta sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto a Siculiana, in provincia di Agrigento. A segnalare la presenza degli immigrati in difficoltà, bloccati sugli scogli in località Torre di Monterosso, sono stati i carabinieri di Agrigento. Sul posto sono giunti un gommone e una motovedetta che hanno provveduto al trasbordo dei migranti. Le operazioni sono state rese particolarmente difficoltose a causa della zona impervia dello sbarco, difficile da raggiungere da terra e anche via mare a causa dei bassi fondali e della presenza di scogli affioranti.I migranti sono stati trasferiti al porto di Porto Empedocle. La donna in precarie condizioni è stata trasferita in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ulteriori accertamenti. Gli altri due migranti, entrambi uomini e in buone condizioni di salute, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'identificazione.