MIGRANTI: ISMU, DA INIZIO ANNO SBARCATI 5.500 MINORI NON ACCOMPAGNATI, 20%

11 maggio 2017- 14:16

Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Proseguono gli sbarchi sulle coste italiane. Dall'inizio dell'anno 45mila migranti sono arrivati attraverso il Mediterraneo in Italia e tra questi sono oltre 5.500 i minori non accompagnati, con un incremento del 20%, secondo i dati della Fondazione Ismu. In base ai dati Unhcr, le principali nazionalità rilevate nei primi tre mesi dell’anno sono Guinea (579 minori), Gambia (565) e Bangladesh (489). Aumenta la presenza femminile. Se fino al 2015 la presenza maschile era nettamente predominante (95% dei minori), oggi le giovani sole costituiscono il 7,1% di tutti i minori censiti (1.091 a fine marzo). Tra le minori il 74% ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni. La Nigeria è nettamente il primo Paese di provenienza con oltre 528 minori non accompagnate (48% del collettivo femminile). Al secondo posto le giovani eritree (152 presenti, pari 14%), al terzo le albanesi con 95 presenze (8,7%). Tra tutti i minori nigeriani, la componente femminile incide per il 40%. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, sono numerosi i minori che abbandonano le strutture di accoglienza italiane che li ospitano: la situazione registrata al 31 marzo indica che sono 5.170 i minori che risultano irreperibili.