MIGRANTI: IWOBI, DA LEGA RISPOSTA SERIA, FI CONNIVENTE CON PD

30 dicembre 2017- 12:27

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Si è chiusa una legislatura totalmente fallimentare sul fronte immigrazione. Cinque anni e tre governi a guida Partito democratico -Letta, Renzi, Gentiloni- hanno prodotto a circa 700 mila sbarchi di immigrati in modo illegale nel nostro Paese e a diverse centinaia di migliaia di morti nel mar Mediterraneo stanziando oltre 15 miliardi di euro. Soldi per il 90% nostri utilizzati per finanziare l'illegalità a discapito degli italiani dimenticati". Lo afferma Tony Iwobi,, responsabile dipartimento Immigrazione della Lega."Sul tema migranti e sicurezza -aggiunge- il Pd perderà le elezioni. E l'unica risposta seria e rigorosa può arrivare dalla Lega e da Matteo Salvini premier. Non certo dai confusi 5 Stelle, che sull'immigrazione dicono e fanno tutto e il contrario di tutto, e neppure da altri partiti del centrodestra, come Forza Italia, troppo spesso ambigui e conniventi con Renzi e il Pd".