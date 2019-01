3 gennaio 2019- 11:58 Migranti: Iwobi, da sindaci scelta miope e infondata

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - “Diversi sindaci del centrosinistra scelgono di disobbedire al decreto sicurezza con la scusa infondata del rispetto della Costituzione. La trovo una scelta miope e non rientrante nelle prerogative di un amministratore locale". Lo afferma il senatore della Lega Toni Iwobi."Il decreto -aggiunge- ha finalmente riportato la legalità nella gestione dei flussi migratori, agendo nel pieno rispetto degli spazi lasciati dalle direttive europee al legislatore nazionale e ponendo fine al tentativo della sinistra di scavalcare il testo unico dell’immigrazione mediante la creazione di un sistema incentrato sulla sostanziale equiparazione tra richiedenti asilo, per la maggior parte clandestini, e rifugiati, a spese dei contribuenti italiani. Il nuovo sistema garantirà l’accesso ai servizi per l’integrazione ai veri rifugiati, e non contiene disposizioni retroattive che, a detta dell’opposizione, porterebbero migliaia di migranti per strada". "Grazie al ministro Salvini che invece ha ripristinato la legalità ed ha aperto ad una immigrazione sana e controllata su cui il Paese può giustamente investire a tutela dei diritti di chi ha i corretti requisiti e a detrimento dei soliti furbi che fino ad ora -conclude Iwobi- hanno speculato alle spalle dei cittadini”.