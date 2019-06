1 giugno 2019- 12:42 Migranti: Iwobi, 'da vescovi africani buonsenso, realismo e coraggio'

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Il messaggio pastorale dei Vescovi africani è fatto da parole di coraggio, buonsenso e realismo: pur comprendendo la sete di felicità che spinge i giovani africani ad emigrare altrove, chiedono loro di non sacrificare la loro vita lungo strade incerte e pericolose che spesso si rivelano illusorie. Inoltre, essi evidenziano come la radice del problema sia la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali di cui l’Africa abbonda". Lo afferma il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Affari esteri di Palazzo Madama."I vescovi africani -ricorda- hanno ribadito ciò che da anni vado dicendo: le loro parole mi danno il coraggio di continuare nella mia battaglia per un’immigrazione regolare e controllata. Auspico che anche la Chiesa cattolica in Italia possa ascoltare le parole della Chiesa africana per il bene dell’umanità e la dignità umana. Mi auguro che si agisca, tramite la cooperazione socio-politica internazionale, per ridare dignità e speranza all'Africa, ponendo fine alle illusioni di migliaia di giovani africani".