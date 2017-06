MIGRANTI: IWOBI (LEGA), GOVERNO PRENDE IN GIRO ITALIANI

29 giugno 2017- 10:46

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il ministro Minniti e il governo prendono in giro gli italiani. La minaccia di chiudere i porti alle Ong straniere -che sarebbe solo il minimo indispensabile di fronte alla mega-invasione di finti profughi in atto- è semplicemente ridicola". Lo afferma Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento, sicurezza e immigrazione della Lega."E' ovvio -aggiunge- che l'esecutivo non ha né l'intenzione né la forza di andare fino in fono. E' stucchevole e irritante come il premier Gentiloni, il ministro Minniti e anche il Presidente Mattarella continuino a lanciare inutili appelli all'Unione europea. Tutti sanno che da Bruxelles, Berlino e Parigi (come dalle altre capitali europee) non muoveranno un dito per aiutare l'Italia. Basta vedere come Emmanuel Macron, nuovo idolo di Renzi, respinga in Italia i finti profughi attraverso la frontiera di Ventimiglia".