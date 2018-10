12 ottobre 2018- 15:01 Migranti: Juncker, chiesto più solidarietà per Italia, arrivati 900 mln

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Dall'inizio del mio mandato avevo detto che la questione migratoria sarebbe stato una delle grandi sfide degli anni a venire e abbiamo formulato delle proposte già a partire di maggio 2015. Ho anche detto che l'Italia aveva salvato l'onore degli europei nel Mediterraneo e ho sostenuto la necessità di una maggiore solidarietà con l'Italia. Si è tradotto con il versamento di 900 milioni di euro per l'accoglienza dei rifugiati e la gestione dei confini". Così, in un'intervista a 'Le Monde', è il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, in merito alla questione migratoria e sull'Italia. "L'accordo concluso con la Turchia, invece, ha permesso di limitare i flussi dalla Grecia verso l'Italia", aggiunge Juncker.