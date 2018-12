30 dicembre 2018- 12:04 Migranti: Juncker, tema non domini campagna Europee

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Sarebbe un peccato" che la campagna elettorale fosse dominata dal tema delle migrazioni. "Il tema sarà anche importante, ma non è il maggiore dei nostri problemi. Non riusciamo a vedere le cose nella giusta proporzione. Però va anche riconosciuto che l’integrazione dei profughi pone molte amministrazioni locali di fronte a grandi sfide. Metterei in guardia dal considerare stupido chi si preoccupa di questo". Ad affermarlo è il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker in un'intervista al consorzio Lena, l'alleanza editoriale di cui 'La Repubblica' fa parte insieme a 'Die Welt', 'Gazeta Wyborcza', 'La Tribune de Genève', 'Le Soir', 'El Pais', 'Le Figaro' e 'Tages Anzeiger'.I politici responsabili, sottolinea Juncker, "devono avere il coraggio di affrontare questa problematica polarizzante e la pazienza di spiegare alle persone che l’accoglienza dei profughi non costituisce un problema irrisolvibile. Se in Europa riuscissimo a collaborare in maniera più ordinata, la portata delle sfide si ridurrebbe ancora. Lo dimostra il tanto contestato accordo con la Turchia, che ha contribuito a una sostanziale riduzione del numero dei profughi. Ha avuto un costo economico, ma sono soldi ben spesi".