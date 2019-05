17 maggio 2019- 17:20 Migranti: La Russa (FdI), 'chi entra illegalmente va rimpatriato'

Padova, 17 mag. (AdnKronos) - "Fratelli d’italia vuole affermare un principio chiaro: in Europa non si entra illegalmente. Le frontiere esterne europee sono uniche e le regole devono essere comuni, per questo vogliamo tutta l’Unione Europea fuori dal Global Compact Onu che vuole favorire una immigrazione senza limiti". Lo ha detto Ignazio La Russa, parlando di difesa e immigrazione, nel corso di una conferenza stampa di Fdi a Padova.E ha sottolineato la necessità di un "controllo militare delle frontiere esterne e di una missione europea per un blocco navale, così da impedire ai barconi di partire dal Nord Africa e fermare così le morti in mare. Chi entra illegalmente in Europa va trattenuto in centri sorvegliati e rimpatriato grazie ad accordi tra Ue e Stati terzi".