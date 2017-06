MIGRANTI: LAFORGIA, CHIUSURA PORTI INADEGUATA SENZA INIZIATIVA IN UE

29 giugno 2017- 12:15

(AdnKronos) - “La chiusura dei nostri porti è una misura inadeguata se non è associata ad una forte iniziativa dell’Italia in Europa, quest’ultima, colpevolmente assente sul drammatico tema dei migranti. Bisogna agire subito, coniugando solidarietà con legalità". Lo afferma il capogruppo di Articolo 1–Mdp a Montecitorio Francesco Laforgia. "Senza un'Europa forte -aggiunge- i singoli Stati provvederanno ad agire ognuno per proprio conto, e questo sarebbe un rischio dalle conseguenze inimmaginabili. O l'Unione europea provvede a darsi una mossa o il timore è che possa collassare definitivamente. L’Italia è un Paese che vuole fare la sua parte, che non esclude e non emargina, ma che non può gestire da solo quest'enorme flusso la cui portata è aumentata senza che siano state individuate adeguate contromisure”.